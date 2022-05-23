«Много разрушений многоэтажки и приватного сектора. Лесные пожары по всему городу».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат и бывший директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, говоря о ситуации в Авдеевке.

Как сообщили Магомедову жители Авдеевки – «Сейчас один из самых страшных обстрелов города с 2014 года».

«Авдеевка – это ад. Город рушится. Село "Химик" и старая часть под масштабными обстрелами "освободителей". Много разрушений многоэтажки и приватного сектора. Лесные пожары по всему городу. Горит опорная школа, открытая после ремонта этого учебного года. Есть некоторые жертвы», - сообщил Магомедов.

Тушить пожары у спасателей нет возможности, обстрелы не прекращаются.

«Авдеевку стирают с лица земли...», - добавил Магомедов.

Добавим, ранее сообщалось, что страшную судьбу Мариуполя разделил еще один город – Рубежное Луганской области. Во дворах, по словам главі Луганской ОГА Сергея Гайдая, кладбище, а жилые дома, в которых проживали более 60 тысяч человек, лежат в руинах.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.