Днем 28 мая девушка исчезла и до настоящего времени домой не вернулась. Полицейские ведут ее поиски и обращаются за помощью к гражданам.

Как передает пресс-служба Сумской полиции, на вид Марине Матвиенко около 16 лет, рост 145 см, среднего телосложения, черные прямые волосы.

Была одета в куртку черного цвета, розовую кофту, серые спортивные штаны, черные кроссовки.

Правоохранители призывают граждан не быть равнодушными. Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске девушки, сообщите в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы ул. Первомайская, 21, или по телефону: 050-407-31-02, или на круглосуточную линию полиции «102».

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