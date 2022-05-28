Як пише Politeka.net з посиланням на прес-службу ПФУ, зміни торкаються депортованих осіб.

Так, згідно з повідомленням ПФУ, депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні, періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії у потрійному розмірі відповідно до Закону України від 15 лютого 2022 року №2040-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”.

Для зарахування у потрійному розмірі відповідних періодів роботи, що мала місце до 1 січня 2004 року, необхідно надати документи про: належність до депортованих осіб (посвідчення); час (період) перебування на спецпоселенні; періоди роботи на спецпоселенні.

Як зазначається, посвідчення видається уповноваженим органом, в т.ч. місцевою держадміністрацією. Час перебування на спецпоселенні визначається періодом з моменту депортації до моменту зняття режиму спецпоселень.

Також підкреслюється, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи або архівними установами.

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