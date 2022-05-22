В марте в Украине прошла запланированная индексация пенсий, а в апреле – их повышение. Однако, как передает «Апостроф», эти дополнительные деньги украинцы получат только летом.

Пенсии украинцев были проиндексированы в апреле, однако люди смогут получить дополнительные выплаты только в июле из-за сроков сдачи налоговой отчетности. До ее предоставления у Пенсионного фонда нет информации о том, кто из пенсионеров продолжал работать и какую зарплату, с которой платился Единый социальный взнос, получал.

После получения сведений от налоговой, Пенсионный фонд начнет начислять пенсии с новыми доплатами.

Отмечается, что работающим пенсионерам дополнительные выплаты будут перечисляться раз в два года. То есть повышенную пенсию смогут получить те, кто уже более двух лет работает после выхода на пенсию или пенсионеры, у которых прошло два года после предварительного перерасчета пенсий.

Пенсия по увеличению стажа будет перечисляться всем работающим пенсионерам, а пенсий по зарплате – тем украинцам, у которых размер зарплаты сейчас значительно превышает размер выплат, которые они получали при выходе на пенсию. Если же нынешняя зарплата ниже, перечисление выплат происходить не будет.

Вместе с повышением пенсий за апрель, в июле работающие пенсионеры получат четыре дополнительных доплаты: за апрель, май, июнь и июль.

Напомним, ЗНО-2022, появилось важное предупреждение о сдаче мультипредметного теста.

Как сообщала Politeka, новая проблема с получением пенсий, в ПФУ дали украинцам разъяснение.

Также Politeka писала, что новый вид пенсий вводят в Украине: кто получит до 7800 гривен.