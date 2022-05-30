Еще 56 человек пропали без вести и по меньшей мере 25 получили ранения, пишет CNN cо ссылкой на министра регионального развития Бразилии Даниэля Феррейра.
По его словам, более 3900 человек также потеряли свои дома из-за разрушительных ливней. К жертвам также привели оползни – жителей, живущих в районах повышенного риска, призвали искать убежище в другом месте.
«Помолитесь за мой город. Молитесь за Ресифи, штат Пернамбуку. Нас настигли бури и большое наводнение. Многие люди теряют все, что у них есть. Помилуй нас, Господи!», - пиушт местные жители о стихии.
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Тем временем в Сети начали появляться кадры разбушевавшейся стихии. На видео бурные потоки сносят все на своем пути, а жилые дома падают прямо в воду.
Добавим, сильные дожди неоднократно обрушивались на Бразилию в последние месяцы. В декабре из-за ливней в соседнем штате Баия прорвало две плотины, в результате чего погибли десятки людей и были затоплены целые улицы.
Напомним, ранее сообщалось, что новый большой пожар пылает в России: огонь подбирается к жилым домам.
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