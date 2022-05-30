По меньшей мере 56 человек погибли из-за проливных дождей в минувшие выходные в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку.

Еще 56 человек пропали без вести и по меньшей мере 25 получили ранения, пишет CNN cо ссылкой на министра регионального развития Бразилии Даниэля Феррейра.

По его словам, более 3900 человек также потеряли свои дома из-за разрушительных ливней. К жертвам также привели оползни – жителей, живущих в районах повышенного риска, призвали искать убежище в другом месте.

«Помолитесь за мой город. Молитесь за Ресифи, штат Пернамбуку. Нас настигли бури и большое наводнение. Многие люди теряют все, что у них есть. Помилуй нас, Господи!», - пиушт местные жители о стихии.

Pray for my city. Pray for Recife, Pernambuco State. We've been reached by storms and great flood. Many people are loosing everything they have. Have mercy on us, Lord! 😭 pic.twitter.com/nK3LJXTDlS — Fernando Nóbrega (@fernandonsjr) May 29, 2022

Тем временем в Сети начали появляться кадры разбушевавшейся стихии. На видео бурные потоки сносят все на своем пути, а жилые дома падают прямо в воду.

Добавим, сильные дожди неоднократно обрушивались на Бразилию в последние месяцы. В декабре из-за ливней в соседнем штате Баия прорвало две плотины, в результате чего погибли десятки людей и были затоплены целые улицы.

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