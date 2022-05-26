У Мережі вже з'явилися кадри лісової пожежі – над деревами піднімаються клуби густого диму, серед крон можна помітити горіння трав'яного настилу і лісової підстилки.

🔥Алтайский край.



НУ ХІБА ЦЕ НЕ КРАСА? pic.twitter.com/Lo2QlQTO53 — Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) May 25, 2022

На сайті місцевої адміністрації опублікована інформація про загрозу двом населеним пунктам - селам Гілівка та Світле. Жителів попередили про можливу евакуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про наймасштабніші пожежі в Красноярському краї. В результаті постраждали десятки населених пунктів, згоріли сотні будинків. При цьому гасити пожежі було нікому і нічим, як повідомляли місцеві жителі – авіація і чоловіки зараз знаходяться на території України.

Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d — Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 8, 2022

"Красноярський край, горять ліси і будинки. Але всі пішли на фронт, завойовувати чужі землі. Навіщо нам наша земля, наша тайга, наш Сибір, якщо Путін одержимий ідеєю помсти Україні і хоче її підкорити? З Росією вже можна не воювати, вона сама себе знищить!" ,- писали люди в соцмережах, публікуючи кадри пожежі.

Також Politeka повідомляла, що в Красноярському краї рф вигорають дотла цілі села.

Також Politeka.net повідомляла, що у Підмосков'ї палахкотить величезна пожежа: вулиці затягнуло димом, кадри і подробиці.