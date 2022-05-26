У Мережі вже з'явилися кадри лісової пожежі – над деревами піднімаються клуби густого диму, серед крон можна помітити горіння трав'яного настилу і лісової підстилки.
На сайті місцевої адміністрації опублікована інформація про загрозу двом населеним пунктам - селам Гілівка та Світле. Жителів попередили про можливу евакуацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про наймасштабніші пожежі в Красноярському краї. В результаті постраждали десятки населених пунктів, згоріли сотні будинків. При цьому гасити пожежі було нікому і нічим, як повідомляли місцеві жителі – авіація і чоловіки зараз знаходяться на території України.
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"Красноярський край, горять ліси і будинки. Але всі пішли на фронт, завойовувати чужі землі. Навіщо нам наша земля, наша тайга, наш Сибір, якщо Путін одержимий ідеєю помсти Україні і хоче її підкорити? З Росією вже можна не воювати, вона сама себе знищить!" ,- писали люди в соцмережах, публікуючи кадри пожежі.
Також Politeka повідомляла, що в Красноярському краї рф вигорають дотла цілі села.
Також Politeka.net повідомляла, що у Підмосков'ї палахкотить величезна пожежа: вулиці затягнуло димом, кадри і подробиці.