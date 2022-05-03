У Підмосков'ї сталася велика пожежа на складі видавництва "Просвещение". Палахкотіло майже 34 тис. квадратних метрів.

Кадри потужної пожежі вже з'явилися в мережі. Згідно з офіційними даними, ангар з друкованою продукцією спалахнув близько півночі. В районі сильне задимлення, фахівці роблять виміри повітря.

Внаслідок пожежі стався частковий обвал комплексу.

Примітно, що менше місяця тому співробітникам видавництва "Просвещение" керівництво наказало звести до мінімуму згадки Києва та України в шкільних підручниках.

"У наступному навчальному році один з підручників видавництво планує випустити без прізвища автора на обкладинці, оскільки автор – громадянин України, і його прізвище "відверто натякає" на це", - написав радник глави МВС України Антон Геращенко в коментарі до кадрів пожежі.

Як повідомляла раніше «Медіазона» із посиланням на трьох редакторів видавництва, співробітники видавництва "Просвещение" отримали від керівництва розпорядження звести до мінімуму згадки Києва та України у шкільних підручниках.

Розпорядження було озвучено на "конфіденційній зустрічі" зі співробітниками одразу після початку війни в Україні – 24 лютого. За словами редакторів, їм довелося "почеркати близько 15%" текстів. При цьому вони зазначили, що автори підручників та редактори намагалися згадувати Україну якомога рідше та обережніше ще з 2014 року.

Зазначимо, що також стало відомо, що в Москві на площі Революції невідомий чоловік кинув "коктейль Молотова" в автомобіль ОМОНу

Чоловік начебто "намагався втекти, але був затриманий".

За словами радника офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE", затриманий начебто кидав коктейль зі словами "Легіон Вільна Росія".

Нагадаємо, раніше у Росії палав завод, на якому виробляють заряди для "Градів".

Також повідомлялося, що в окупованому Донецьку загорілася нафтобаза.

Крім того Politeka.net писала, що у столиці рф прогриміли вибухи і спалахнула багатоповерхівка.