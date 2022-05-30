Подробности, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый.

22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п», - сообщил Арестович.

По словам представителя ОП, детонация длилась не менее часа.

«Украинский сокол падает на жертву неотвратимо», - добавил Арестович.

В комментариях пользователи соцсетей восхищаются новых успехов ВСУ и выражают надежду на скорое освобождение Херсонщины.

«Прекрасные новости с утра», «Какой интересный сериал», «А можно уже их всех там собрать и сделать бах? Бо уже надоели нам в Николаеве и Херсоне», «Жизнь ничему их не учит», «Очень приятные новости», - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, россияне вышли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои.

Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на Лиманском и Северодонецком направлениях.

Также сообщалось, что контрнаступление украинских военных на Херсонщине срывает планы РФ на южном направлении.