Подробности, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый.
22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п», - сообщил Арестович.
По словам представителя ОП, детонация длилась не менее часа.
«Украинский сокол падает на жертву неотвратимо», - добавил Арестович.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Кто нам будет на пенсию зарабатывать?": родственники оккупантов призывают захватчиков срочно писать рапорты
"Он же ребенком был": юного Героя с Днепропетровщины убили в плену
Путинские войска допустили фатальную ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка
Дорофееву пристыдили украинцы за патриотический наряд, фото: "Надя забыла юбочку надеть..."
В комментариях пользователи соцсетей восхищаются новых успехов ВСУ и выражают надежду на скорое освобождение Херсонщины.
«Прекрасные новости с утра», «Какой интересный сериал», «А можно уже их всех там собрать и сделать бах? Бо уже надоели нам в Николаеве и Херсоне», «Жизнь ничему их не учит», «Очень приятные новости», - пишут в комментариях украинцы.
Напомним, россияне вышли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои.
Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на Лиманском и Северодонецком направлениях.
Также сообщалось, что контрнаступление украинских военных на Херсонщине срывает планы РФ на южном направлении.