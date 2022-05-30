Там, по данным местных СМИ находится так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов, а также дом фейкового "губернатора" и предателя Украины Евгения Балицкого.
«Российские захватчики изрядно перепугались. В городе по улицам ездит военная техника, воют сирены. Как сообщают мелитопольцы, оцеплена центральная площадь», - пишет местное издание РИА-Мелитополь о панике оккупантов.
В распоряжении редакции оказались кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую. Есть информация, что травмы получила Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкго, брата фейкового губернатора - предателя Евгения Балицкого.
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По некоторым данным, ранение получили две женщины и молодой человек.
В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя предварительную информацию о том, что сам Балицкий выжил, высказал уверенность, что это ненадолго.
«Жень, не выживешь. Все равно сдохнешь, как последняя коллаборантская собака. Хотя я надеюсь, что мы сможем тебя взять в плен. Посадим в клетку посреди Запорожья и табличку повесим о том, что ты губернатор. Будет весело и интересно», - обратиился Гончаренко к предателяю.
Ранее законный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители города выражают четкую проукраинскую позицию. В первые недели оккупации это были многотысячные митинги, сейчас – партизанское движение.
По его словам, рашисты пытаются начать процесс изготовления российских паспортов, но сотрудники ЦНАПа отказались сотрудничать с оккупантами.
Напомним, россияне вышли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои.
Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на Лиманском и Северодонецком направлениях.
Также сообщалось, что контрнаступление украинских военных на Херсонщине срывает планы РФ на южном направлении.