Неизвестный мужчина устроил стрельбу в больнице Святого Франциска в городе Талса в Оклахоме.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ, по словам заместителя начальника полиции города, стрельбу устроил темнокожий мужчина средних лет, вооруженный винтовкой и пистолетом.

Стрелка ликвидировали.

BREAKING 🇺🇲 : Footage shows Police and ATF responding to a active shooting in the Tulsa St. Francis hospital facility after the Gunmen open fire on Multiple people#USA #Oklahoma #WarrenClinic pic.twitter.com/bsManpFrGh — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) June 2, 2022

На данный момент известно о четырех погибших и нескольких раненых. В соцсетях уже появились кадры с места атаки.

Un homme armé tue quatre personnes dans un centre médical de l’Oklahoma, selon la police #Oklahoma https://t.co/mAbxoZ0ZPN pic.twitter.com/29IWzNRH8A — 24H Sante (@24sante_fr) June 2, 2022

At least three people were shot dead after a hospital campus shooting in #Tulsa, the second largest city of #US state #Oklahoma, authorities said.https://t.co/C5ZLzkVVuG — Telangana Today (@TelanganaToday) June 2, 2022

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 19 детей и 2 взрослых. Еще 13 детей находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.

Впоследствии также стало известно о смерти мужа одной из погибших учительниц, который скончался на следующий день после трагедии.

Ирма Гарсия преподавала в школе протяжении 23 лет. У пары осталось четверо детей - две девочки и два мальчика в возрасте от 12 до 23 лет. Официальная причина смерти Джо Гарсия пока не называется, но родственники убеждены, что у него не выдержало сердце.

Нападавшим оказался 18-летний ученик школы Сальвадор Рамос – он был убит полицейским. Прежде чем устроить стрельбу в школе парень убил свою бабушку.

Также сообщалось, что мощный ураган обрушился на город, есть жертвы и десятки пострадавших.

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