Как пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ, по словам заместителя начальника полиции города, стрельбу устроил темнокожий мужчина средних лет, вооруженный винтовкой и пистолетом.
Стрелка ликвидировали.
На данный момент известно о четырех погибших и нескольких раненых. В соцсетях уже появились кадры с места атаки.
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Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 19 детей и 2 взрослых. Еще 13 детей находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести.
Впоследствии также стало известно о смерти мужа одной из погибших учительниц, который скончался на следующий день после трагедии.
Ирма Гарсия преподавала в школе протяжении 23 лет. У пары осталось четверо детей - две девочки и два мальчика в возрасте от 12 до 23 лет. Официальная причина смерти Джо Гарсия пока не называется, но родственники убеждены, что у него не выдержало сердце.
Нападавшим оказался 18-летний ученик школы Сальвадор Рамос – он был убит полицейским. Прежде чем устроить стрельбу в школе парень убил свою бабушку.
Также сообщалось, что мощный ураган обрушился на город, есть жертвы и десятки пострадавших.
Кроме того Politeka.net писала о новом огненном ЧП в украинской гостинице: людей спасали через окна.