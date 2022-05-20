Чергова сильна пожежа сталася в одному з українських готелів, в якому в той момент перебували люди.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС, цього разу пожежа сталася в готелі в Кам'янці-Подільському.

«До моменту прибуття рятувальників площа пожежі досягла 200 кв.м. Під час гасіння пожежі надзвичайними силами врятовано 6 і евакуйовано 8 громадян, які на той момент перебували в готелі. За короткий час вдалося приборкати полум'я і не допустити перекидання вогню на всю площу готелю і поруч розташовані приміщення магазинів», - повідомили в ДСНС України.

До гасіння пожежі, залучалися 22 рятувальники на 6 одиницях пожежної та спеціальної техніки. Причина вогняної НП, що сталася пізно ввечері 19 травня, – коротке замикання електромережі.

На опублікованих рятівниками кадрах можна побачити, що людей на верхніх поверхах рятували через вікна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про сильну пожежу в готелі в Голосіївському районі Києва.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 5 осіб та евакуювали 98 осіб.

Також Politeka.net писала, що Рубіжне на Луганщині розділило страшну долю Маріуполя – житлові будинки лежать у руїнах, а у дворах з'явилися цвинтарі.

Крім того, Politeka.net писала, що рятувальники попередили про небезпеку, яку залишили за собою окупанти.