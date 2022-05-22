Руйнівний торнадо залишив після себе жертви і безліч постраждалих.

Потужне стихійне лихо обрушилося на американське місто Гейлорд (штат Мічиган) у п'ятницю, 20 травня. Подробиці про нього місцеві ЗМІ з посиланням на заяви влади повідомили наступного дня.

Ураган обрушився на місто, руйнуючи все на своєму шляху. Швидкість вітру досягала 140 миль на годину, повідомила Національна метеорологічна служба США. Потужні пориви вітру пошкоджували дахи будинків, перевертали авто і викорчовували дерева.

Відомо, що в результаті торнадо дві людини загинули і ще 44 були госпіталізовані з різними травмами. У місті зруйнована частина житлових будинків і комерційних будівель.

Також стихія сильно пошкодила лінії електропередачі.

Місцеві жителі розповідають про те, що в момент урагану місто охопила «чиста паніка». За їхніми словами, завивання вітру в момент обвалення торнадо на місто звучали як вантажний потяг.

Зараз жителі міста і місцева влада займаються розбором завалів. Деякі дороги залишаються заблокованими через обвалилися стовпів, дерев та іншого сміття. На ніч у Гейлорді введено комендантську годину.

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