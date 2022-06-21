Все случаи, о которых идет речь, зафиксированы в Киеве. По словам председателя Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, на данный момент зарегистрировано 23 случая отравления шаурмой, пишет издание «Сегодня». Среди пострадавших трое детей.

"Скоропортящуюся еду продавали из двух киосков в Дарницком районе столицы - на проспекте Бажана и улице Анны Ахматовой. Люди отравились мясом, которое добавлялось в шаурму. Сейчас предприятие, которое торговало испорченным товаром, закрыто", - сообщил Рубан, добавив, что все оборудование демонтировано.

По данному случаю возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия. Кроме того планируется массовая проверка по городу киосков с шаурмой.

«Также будем проверять точки, где могут продавать другие скоропортящиеся продукты. При такой жаре все предприниматели должны соблюдать температурный режим. К сожалению, полгода эта проблема не контролировалась из—за введения военного положения», - пояснил Рубан.

Ранее сообщалось, что 19 человек с отравлением были госпитализированы в больницы.

Также стало известно, что с 16 по 20 июня поступило 20 экстренных сообщений, в т.ч. 3 среди детей до 17 лет по поводу заболевания на кишечную группу инфекций, связанных с употреблением шаурмы.

Добавим, что это далеко не первый случай массового отравления шаурмой в Украине.

Медики уверяют, что при любых подозрительных симптомах нужно как можно быстрее обратиться в больницу. Слишком позднее обращение к врачу чревато тяжелыми последствиями и различными осложнениями.

Напомним, маршрутка с людьми перевернулась на трассе Одесса-Рени.

Также сообщалось, что жителей целой области умоляют срочно покинуть свои дома.

Кроме того Politeka.net писала о компенсации Красного Креста через ПриватБанк.