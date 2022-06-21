Про це, як пише Politeka.net, в ході брифінгу заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пояснюючи, чому мешканцям Херсонщини терміново потрібно виїхати зі своїх домівок.

«Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти», - пояснила Верещук, додавши, що це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині буде ще важче.

За її словами, ворог використовує дітей як живий щит.

«Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться», - наголосила Верещук.

Також міністр запевнила, що контрнаступ обов’язково буде, а деокупація буде дуже швидко.

Для виїзду мешканці Херсонщини можуть скористатися ледь не єдиним «гуманітарним коридором» - через тимчасово окупований Крим. Це, за її словами, не буде вважатися порушенням закону.

«Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас», - пояснила Верещук, запевнивши, що навіть без жодних документів українців впустять всі країни.

При необхідності в Україні будуть виготовлені документи і передані в консульство там, де буде знаходитись людина.

Нагадаємо, за останніми даними, понад 4,8 мільйона українців зареєструвалися в Європі як біженці після повномасштабного вторгнення рф

Про це повідомило Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«Війна в Україні викликала одну з найбільших міграційних криз у світі», – йдеться у заяві.

Додамо, що раніше експерт назвав ймовірні терміни звільнення Херсонщини.

Також повіомлялось, що окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до прориву.

Крім того Politeka.net писала про компенсацію Червоного Хреста через ПриватБанк.