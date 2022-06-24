На видео можно увидеть, что самолет идет на снижение, предположительно, с горящим двигателем, пишет Politeka.net.
Кроме того видно, что, если бы воздушное судно пролетело еще около полукилометра, оно могло бы упасть прямо в районе жилых домов.
По последним данным, четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. Минобороны заявило, что Ил-76 потерпел крушение из-за неисправности двигателя.
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Известно, что ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, крушение произошло практически сразу после взлета.
Добавим, что на фоне западных санкций из-за развязанной Россией войны в Украине авиация страны-агрессора сталкивается с серьезными проблемами. В авиации отсутствие важнейших запчастей может привести к остановке большей части флота страны и превратить полеты в "русскую рулетку" - отмечают в издании Washington Post.
Напомним, на днях российский курорт обрушился водяной смерч - выйдя из моря на берег, он частично разрушил кафе и пирс.
Ранее в Ростовской области вспыхнул Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связан с Медведчуком.
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