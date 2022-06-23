У місті Електровугілля Московської області рф горить цех з лакофарбовими виробами. Пожежа поширилася на площі 2,4 тисячі м2.

Як пише Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ та повідомлення в соцмережах, очевидці говорять також про звуки вибухів.

В результаті пожежі вже обвалився дах, оголошено другий ранг складності.

В подмосковных Электроуглях полыхает цех с лакокрасочными изделиями.

Площадь возгорания составляет 2,4 тыс. кв. метров, обрушилась крыша, слышны взрывы.

Наш ответ на уход Тиккуриллы с рынка РФ! 💪🇷🇺 pic.twitter.com/SJ3m6jqwch — 🇺🇦💪Андрей74 (ЭМБАРГО на путинские 🛢️ и газ!!!) (@andersen7474) June 23, 2022

Чорний стовп диму видно здалеку.

В Подмосковье в Электроуглях горит цех с лакокрасочными изделиями pic.twitter.com/B1F4MbU4eC — Актуальная Россия (@RussiaActually) June 23, 2022

Тим часом у Бурятії та Забайкальському краї виникли проблеми з електрикою через аварію на Гусиноозерській ГРЕС.

На опублікованих кадрах також можна побачити величезний стовп чорного диму. Жителі Улан-Уде повідомляли, що в центрі міста паралізував рух трамваїв, перестали працювати всі світлофори і утворилися величезні пробки.

Нагадаємо, на російський курорт обрушився водяний смерч. Стихія увірвалася на берег і зруйнувала кафе.

Також повідомлялося, що у Ростовській області спалахнув Новошахтинський нафтопереробний завод.

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