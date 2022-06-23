Як пише Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ та повідомлення в соцмережах, очевидці говорять також про звуки вибухів.

В результаті пожежі вже обвалився дах, оголошено другий ранг складності.

Чорний стовп диму видно здалеку.

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Тим часом у Бурятії та Забайкальському краї виникли проблеми з електрикою через аварію на Гусиноозерській ГРЕС.

На опублікованих кадрах також можна побачити величезний стовп чорного диму. Жителі Улан-Уде повідомляли, що в центрі міста паралізував рух трамваїв, перестали працювати всі світлофори і утворилися величезні пробки.

Нагадаємо, на російський курорт обрушився водяний смерч. Стихія увірвалася на берег і зруйнувала кафе.

Також повідомлялося, що у Ростовській області спалахнув Новошахтинський нафтопереробний завод.

Крім того Politeka.net писала про несподівану смерть соліста "Ласкового мая" Юрія Шатунова.