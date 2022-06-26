Утром 26 июня российские военные выпустили ракеты по украинской столице из акватории Каспийского моря, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Враг использовал бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые вылетели из регионов Астрахани. Они выпустили от четырех до шести ракет Х-101, способных преодолеть расстояние в 5500 км.
Как известно, одна из российских ракет ударила по жилому дому в Шевченковском районе Киева. В результате попадания по последним данным 1 человек погиб и еще 5 получили ранения. Среди пострадавших была 7-летняя девочка. Позже из-под завалов достали ее раненную 35-летнюю маму.
Как выяснилось, женщина является гражданкой россии.
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Кроме того, в Телеграм-канале «Беларускі Гаюн» появилась запись перехвата переговоров диспетчера и пилотов бомбардировщика, который запускал ракеты по жилым домам украинцев. В разговоре пилот отчитался о пусках ракет и поблагодарил за прикрытие.
«Наблюдали, красиво! Мягкой посадки», - ответил диспетчер.
Напомним, появились кадры и подробности ракетного удара по Киеву, есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, сорвалась целая серия штурмов оккупантов, американцы сообщили подробности.
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