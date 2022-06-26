В апреле несовершеннолетний парень находился возле блокпоста, где с ним заговорил российский солдат. Тот сказал, что теперь юноша должен разведать где находятся позиции украинских военных в Харькове и области.
Об этом известно из определения Козельщинского суда.
5 апреля российский оккупант сообщил парню, что он должен собрать информацию о местах дислокации украинских защитников и передать полученные сведения представителям врага. После получения преступного задания юноша дал согласие на его выполнение, однако каких-либо действий не совершил.
12 апреля обратился с заявлением в Управление СБУ в Харьковской области и сообщил о своей связи с представителем врага и полученное задание. Для соблюдения украинского законодательства, открыли производство о расследовании государственной измены.
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В подготовительном заседании прокурор, представители ребенка и адвокат просили освободить парня и закрыть уголовное производство. Суд их ходатайство удовлетворил, а несовершеннолетнего украинца освободили от ответственности, ведь он все сделал правильно.
Напомним, появились кадры и подробности ракетного удара по Киеву, есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, сорвалась целая серия штурмов оккупантов, американцы сообщили подробности.
Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию в Северодонецке и с наступлением рф.