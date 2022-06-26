В апреле несовершеннолетний парень находился возле блокпоста, где с ним заговорил российский солдат. Тот сказал, что теперь юноша должен разведать где находятся позиции украинских военных в Харькове и области.

Об этом известно из определения Козельщинского суда.

5 апреля российский оккупант сообщил парню, что он должен собрать информацию о местах дислокации украинских защитников и передать полученные сведения представителям врага. После получения преступного задания юноша дал согласие на его выполнение, однако каких-либо действий не совершил.

12 апреля обратился с заявлением в Управление СБУ в Харьковской области и сообщил о своей связи с представителем врага и полученное задание. Для соблюдения украинского законодательства, открыли производство о расследовании государственной измены.

В подготовительном заседании прокурор, представители ребенка и адвокат просили освободить парня и закрыть уголовное производство. Суд их ходатайство удовлетворил, а несовершеннолетнего украинца освободили от ответственности, ведь он все сделал правильно.

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