Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, сообщается, что в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.
Информацию об отправке боеприпасов из Беларуси в рф опубликовала и мониторинговая группа "Беларуські Гаюн".
Так, «БГ» со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси сообщает, что в Беларуси началась погрузка боеприпасов в 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов (1-й класс опасности), которые у БелЖД арендовало Управление военных сообщений РБ и Центральное управление военных сообщений МО РФ.
По информации железнодорожников, в этих вагонах будет осуществляться вывоз боеприпасов из Беларуси в рф. Сообщается, что сейчас погрузка ведется на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов.
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К примеру, погрузочные работы ведутся в ВЧ 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора.
"Количество боеприпасов настолько велико, что нагрузку самостоятельно организовать не могут и командируют военнослужащих из других подразделений на помощь", - пишет сообщество железнодорожников Беларуси.
После загрузки вагонов (по 6-10 единиц) отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их «прицепляют» до обычных грузовых поездов и отправляют (по маршруту: Минск - Орша - стык. Красное-Смоленск) на станции назначения в РФ.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.
Также сообщалось, что враг ночью ударил по жилым домам в Одесской области.
Кроме того Politeka.net писала, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.