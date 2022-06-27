Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, сообщается, что в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

Информацию об отправке боеприпасов из Беларуси в рф опубликовала и мониторинговая группа "Беларуські Гаюн".

Так, «БГ» со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси сообщает, что в Беларуси началась погрузка боеприпасов в 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов (1-й класс опасности), которые у БелЖД арендовало Управление военных сообщений РБ и Центральное управление военных сообщений МО РФ.

По информации железнодорожников, в этих вагонах будет осуществляться вывоз боеприпасов из Беларуси в рф. Сообщается, что сейчас погрузка ведется на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов.

К примеру, погрузочные работы ведутся в ВЧ 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора.

"Количество боеприпасов настолько велико, что нагрузку самостоятельно организовать не могут и командируют военнослужащих из других подразделений на помощь", - пишет сообщество железнодорожников Беларуси.

После загрузки вагонов (по 6-10 единиц) отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их «прицепляют» до обычных грузовых поездов и отправляют (по маршруту: Минск - Орша - стык. Красное-Смоленск) на станции назначения в РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.

Также сообщалось, что враг ночью ударил по жилым домам в Одесской области.

Кроме того Politeka.net писала, что журналист объяснил, для чего путин обстреливает Украину из Беларуси.