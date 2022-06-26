Про це розповів "24 каналу" Білоруський опозиційний журналіст Франек Вячорка. Він зазначив, що, випускаючи ракети по Україні з території Білорусі, російська армія переслідує конкретну політичну мету.

25 і 26 червня російські бомбардувальники демонстративно атакували українські міста з повітряного простору Білорусі. За словами Вячорки, такі атаки були обумовлені не військовими, а політичними інтересами.

"Це абсолютно нелогічно, але ми думаємо, що тут є політична мета. Це така демонстрація Володимира Путіна, що він контролює територію Білорусі, і йому наплювати на те, що думають білоруси", - розповів журналіст.

Він зазначив, що таке ставлення росіян до Білорусі наочно демонструє, що країна по суті перебуває в окупації.

У свою чергу, Білоруський опозиціонер Сергій Бульба заявив, що Олександр Лукашенко може відправити воювати з Україною 12-15 тисяч боєздатних солдатів. В останні дні також регулярно надходять повідомлення про нарощування російських сил на території Білорусі.

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