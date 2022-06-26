На тлі ударів російських військ, що почастішали, з території Білорусі президент України у своєму традиційному вечірньому відео звернувся до громадян цієї країни.

Він попередив як військових, так і простих цивільних людей про те, що зараз Росія активно втягує їх у відкриту війну.

"Навіть активніше, ніж це було в лютому і в весняні місяці. У Кремлі за Вас вже все вирішили - Ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що вас чекає далі", - підкреслив Зеленський.

Він висловив упевненість в тому, що народ Білорусі підтримує Україну і не хоче брати участь у розв'язаній Росією війні. На думку Зеленського, людям під силу відстояти свої бажання, незважаючи ні на що.

"Саме тому вас, всіх білорусів, російське керівництво хоче втягнути у війну, посіяти ненависть між нами. Від простих людей в Білорусі зараз залежить дуже багато. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь в Кремлі", - заявив президент України.

Він також підкреслив, що українські захисники будуть відбивати удари, з якого б напрямку вони не наносилися. За словами Зеленського, майбутній тиждень буде вкрай важким для всіх.

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