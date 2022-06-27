На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать Лисичанск с юга.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, враг ведет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лисичанска, Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Кроме того вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска.

Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.

На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из артиллерии в районах Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушуваха, Светличное и Курулька. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку Долгенького. С целью улучшения тактического положения, враг ведет наступление в направлении Мазановки, бой продолжается.

На Бахмутском направлении враг обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спорныое, Берестовое, Белогоровка, Клиновое и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского.

Воины ВСУ обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отбили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе и блокпостов в районе Николаевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины вновь подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций наших войск вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины вновь подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.

На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, совершенствует инженерное оборудование позиций. Осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, совершенствует инженерное оборудование позиций. Осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии.

Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

Напомним, Беларусь отправляет в рф вагоны, забитые боеприпасами.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.

Также сообщалось, что враг ночью ударил по жилым домам в Одесской области.