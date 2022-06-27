В белорусском Гомеле замечен эшелон с САУ и танками, всего не менее 35-ти единиц.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Так, согласно данным группы, утром 27 июля в Гомеле со стороны ЖД-станции «Гомель-Нечётный» в направлении «Гомель-Пассажирский» проследовал эшелон с военной техникой.

На платформах замечены: не менее 17-и танков, 18 единиц САУ 2С1 «Гвоздика» и два цельнометалических вагона - в них может перевозиться личный состав.

«По внешнему виду техники можно сделать вывод, что её сняли с хранения (разноцветная и пошарпанная)», - отмечают в мониторинговой группе.

Днем данный эшелон был замечен уже в Новобелицком районе Гомеля в движении по направлению ул. Лазо.

Отмечается, этот ЖД-путь хоть и ведёт в направлении Украины, но он тупиковый, а значит, что сразу на выезде из Гомеля может производиться разгрузка этой техники либо эшелон перевезут в другом направлении.

Напомним, руководство республики беларусь продолжает оказывать военную поддержку российской федерации. Так, согласно новым данным Генштаба ВСУ, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.

Информацию об отправке боеприпасов из Беларуси в рф опубликовала и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Так, «БГ» со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси сообщает, что в Беларуси началась погрузка боеприпасов в 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов (1-й класс опасности).

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну рф против Украины.