В Лисичанске российские орки обстреляли из РСЗО "Ураган" толпу мирных людей, которые набирали воду от подвезенной цистерны. По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы. Среди погибших – парень 2007 года рождения. Среди раненых – парень 2008 года рождения", - сообщил Гайдай.

Отметим, ранее мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Северную Салтовку в Харькове. Подробности происшествия рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Российские снаряды попали по дворам жилых домов и улицам. В результате обстрелов пострадала исключительно гражданская инфраструктура с мирными жителями. По данным Синегубова, погибли 4 человека. Еще 19 пострадали, из них 4 ребенка. При этом отмечается, что это не окончательные данные: пострадавших может быть больше.

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