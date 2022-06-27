Західні лідери остаточно спалили мости з володимиром путіним і зрозуміли, що домовлятися з росією – не варіант.

Про це в новому ефірі з Марком Фейгіним розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Він звернув увагу на те, як лідери країн-учасниць G7 на минулому саміті відкрито висміяли президента рф, не соромлячись камер. Тоді прем'єр-міністри Великобританії і Канади Борис Джонсон і Джастін Трюдо пожартували на тему того, що їм потрібно виглядати «крутіше» Путіна, який роз'їжджає на коні з голим торсом.

На думку Арестовича, це був не просто жарт, а відкрита демонстрація ставлення Заходу до російського диктатора.

"Принципово змінилися зміст і перспективи війни. Вони відрізали собі Мости: Путін – вкрай самолюбна істота. Захід у відкриту його висміяв. Це означає Дуже багато речей. Перше - вони емоційно включилися у війну. Це не сухі вивірені політичні заяви, які завжди залишають простір для вибору реакції. Вони його просто принизили. Друге-це означає, що вони спалили Мости, відкату не буде. Третє-це означає, що його будуть добивати. Четверте - нам гарантована безстрокова підтримка України", - розповів Арестович.

На його думку, все вказує на те, що Захід готовий «ламати» Путіна.

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