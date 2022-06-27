Сьогоднішній удар по торговому центру в Кременчуці був нічим іншим, як елементом залякування українців, розповів в ефірі "24 каналу" військовий історик Роман Пономаренко.
Він зазначив, що Росія активно використовує тактику повітряного терору. І хоча дії окупантів виглядають багато в чому просто неадекватно, Пономаренко вважає, що удар по ТЦ був нанесений навмисно – в спробі підірвати моральний дух українців.
"Росія такими методами може намагатися зламати волю українського народу до опору. Показати, що вони дотягнуться до кого завгодно; що нібито не захистить ні ППО, ні армія", - пояснив експерт.
При цьому останні соціологічні дослідження наочно демонструють, що такі спроби залякування українців не працюють – люди продовжують довіряти ЗСУ і ненавидіти Росію.
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"Швидше за все, такий удар – це елемент залякування. По-іншому вони вже просто не можуть мислити", - розповів Пономаренко.
Він додав, що росіяни просто не в змозі зрозуміти ступінь єднання українського народу. А один факт збору 600 мільйонів гривень на чотири «Байрактара» за три дні валить їх в шок.
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