Росія застосовує в Україні тактику, випробувану ще з часів Другої світової війни.

Сьогоднішній удар по торговому центру в Кременчуці був нічим іншим, як елементом залякування українців, розповів в ефірі "24 каналу" військовий історик Роман Пономаренко.

Він зазначив, що Росія активно використовує тактику повітряного терору. І хоча дії окупантів виглядають багато в чому просто неадекватно, Пономаренко вважає, що удар по ТЦ був нанесений навмисно – в спробі підірвати моральний дух українців.

"Росія такими методами може намагатися зламати волю українського народу до опору. Показати, що вони дотягнуться до кого завгодно; що нібито не захистить ні ППО, ні армія", - пояснив експерт.

При цьому останні соціологічні дослідження наочно демонструють, що такі спроби залякування українців не працюють – люди продовжують довіряти ЗСУ і ненавидіти Росію.

"Швидше за все, такий удар – це елемент залякування. По-іншому вони вже просто не можуть мислити", - розповів Пономаренко.

Він додав, що росіяни просто не в змозі зрозуміти ступінь єднання українського народу. А один факт збору 600 мільйонів гривень на чотири «Байрактара» за три дні валить їх в шок.

Нагадаємо, Зеленський може зустрітися з Путіним вже в листопаді.

Як повідомляла Politeka, Зеленський відреагував на можливість атаки України з нового напрямку.

Також Politeka писала, що під обстріл росіян потрапив житловий район Харкова.