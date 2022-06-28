Стала известна новая цифра жертв удара россиян по крупному торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, погибли 18 человек.

«Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать», - сообщил Лунин.

Также известно, что за медицинской помощью обратились 59 человек, 25 из них были госпитализированы.

Тем временем одним из тех, кто прокомментировал трагедию стал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Бомбардировка ТРЦ в Кременчуге Россией – абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев перед лицом такой подлости", - написал Президент Франции в Twitter.

Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду:pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022

В своем сообщении Макрон отметил, что "Русский народ должен видеть правду" и разместил видео последствий бомбардировки ТРЦ.

Ранее стало известно, что камеры наблюдения в Кременчуге засняли удар двумя ракетами Х-22 по мирному городу.

"Удар по ТРЦ в Кременчуге россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска", — сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, удар был нанесен днем 27 июня.

Также сообщалось, что телеведущая 1+1 Алла Мазур призвала мир отреагировать на трагедию.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заверил, что оккупанті получат мощній ответ.