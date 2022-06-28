Радник глави офісу президента розповів, що окупанти отримають відповідь за атаку на Кременчук.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович у вечірньому ефірі У Марка Фейгіна прокоментував ракетні удари російської армії, які потрапили в торговий центр Кременчука. Станом на вечір, 27 червня, вже налічується 15 загиблих і кілька десятків постраждалих.

За словами Арестовича, почалася фаза ракетного терору. Кругове відхилення ракет типу Х22, які зараз використовує РФ, становить 600 м.

"Ні по яким точним цілям бити в центрі міста неможливо. Не кажучи вже про те, що Женевська конвенція забороняє бити ракетами по місцях, де можуть бути цивільні жертви. Росія просто порушує всі правила війни", - вважає радник.

Він також підкреслив, що відповідь України на ракетний удар по ТЦ в Кременчуці буде "довгим, ретельним і зі смаком".

"Розрахунок йде на страх і паніку. ТРЦ, школи, житлові будинки, лікарні – не військові об'єкти. Масові удари ракет по них-це ілюзія тотальної військової переваги. На будь-яку подібну дію у нас буде адекватна відповідь", - заявив Арестович.

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