Відома українська телеведуча Алла Мазур не залишилася осторонь від трагедії, яка трапилася в Кременчуці. Як відомо, 27 червня російські окупанти двома ракетами влучили в торговий центр у Кременчуці на Полтавщині. За останніми даними, в результаті трагедії загинули 16 людей, але кількість жертв зростає, також кілька десятків людей отримали різного ступеня тяжкості поранення.

Телеведуча Алла Мазур опублікувала пост в Instagram, в якому назвала росію країною-терористом і закликала світ відреагувати на трагедію в Кременчуці. За словами знаменитості, вбиває людей не тільки путін, але і ті, хто віддає накази і стріляє по цивільних об'єктах і мирним людям в Україні.

"Про які військові об'єкти ліплять ці вбивці? Де тут ці об'єкти? Свідомий, холоднокровний геноцид українців. Росія - не просто спонсор тероризму. Це - держава-терорист. І світ повинен реагувати на нього відповідно. Тому що вбиває українців не тільки путін. Але і все те зомбоване російське стадо, яке його підтримує: правильно говорить радник міністра МВС Антон Геращенко", - написала Мазур.

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