Разбор завалов в городе Часов Яр, где рашистские ракеты субботним вечером разрушили пятиэтажное общежитие, продолжается.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, ночью из-под завалов разрушенного дома достали тело еще одного человека.

А в 09:48 13 июля извлекли тело еще одной женщины.

Таким образом количество погибших возросло до 47 человек. Среди жертв – ребенок девяти лет, мальчик.

«Спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются», – добавили чрезвычайники.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов мужчину, который провел там около 20 часов.

По его словам, в момент ракетного удара он находился в ванной. Одна из плит, рухнув, оставила немного свободного пространства. Благодаря этому мужчина выжил и был спасен сотрудниками ГСЧС.

Напомним, российские оккупанты ударили «Искандерами» по гражданскому общежитию в городе Часов Яр на Донетчине в субботу вечером.

Через некоторое время появились первые данные о погибших – сообщалось, что жертвами обстрела стали 15 жителей общежития.

К сожалению, эти цифры быстро росли. И к настоящему моменту количество погибших достигло 47 человек.

Также сообщалось, что после удара по многоэтажке в центре Харькова, россияне сожгли ТЦ и жилые дома.