С середины до конца весны в Украине будут решающие бои.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью Forbes.

Буданов также назвал три самых больших, по его мнению, поражения Украины в этой войне.

Так, по его словам, первое крупнейшее поражение – временное поражение Украины в районе Северодонецка.

«Вторая – первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. И третий это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым», - отметил Буданов.

А вот вытеснение окупантов с Киевского направления, контрнаступление на Харьковском направлении и возвращение Херсона руководитель украинской разведки считает крупнейшими победами Украины с 24 февраля.

Также Буданов отметил, что «большое наступление России», о котором они заявляли, уже продолжается.

«Но он так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей», – рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, Буданов сообщил, что оккупанты сменили тактику у Бахмута.

«Переход в другую тактику все видят в Бахмуте. Угледар был ярким тому примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы», - рассказал Буданов, добавив, что в Угледаре происходило применение бронетехники, но она была уничтожена в первые часы и все перешло в стрелковые бои.

Также он подчеркнул, что война закончится, когда Украине удастся выйти на админграницы 1991 года.

Напомним, оккупанты снова ударили ракетами по Харькову - стали известны последствия.

Также сообщалось, что новое наступление обернулось для россиян катастрофой - враг разбит.

Кроме того, сообщалось, что путин готовит для Беларуси страшную судьбу.