Так, жителей Херсонской общины просят не выходить на улицу без необходимости до конца недели, пишет Politeka.net.
«В период с 23 по 26 февраля прошу всех жителей Херсонской области соблюдать максимальную осторожность. Есть риск усиленных обстрелов наших общин. Уже почти ровно год враг "за три дня берет Киев", а отрываться на мирном населении за военное и политическое унижение для России – нормальная практика», – подчеркнул первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.
Также он призвал жителей Херсонщины стараться на днях как можно меньше находиться на улицах.
"А также сделайте небольшой запас еды и питьевой воды", - добавил Соболевский.
Кроме того, с 23 по 26 февраля на территории Херсонского общества не будут работать все центры выдачи гуманитарной помощи ХМВА.
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Выдача готовой пищи от Central Kitchen также приостановлена в эти дни, сообщили в горсовете Херсона. На днях также будет приостановлена выплата Красного Креста через отделение Укрпочты.
Тем временем в ГУР также предупредили о возможности массированного обстрела городов Украины в годовщину вторжения, "чтобы напомнить, как все началось".
Возможен ракетный удар 23-24 февраля.
«Мы готовы к любым подобным случаям", – сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, можно ожидать любого: ракетных ударов и еще каких-то провокационных действий.
Учитывая, что западное оружие в скором времени будет доставлено в Украину, а зима почти закончилась, Скибицкий подчеркнул, что следующие месяцы будут решающими.
Напомним, что днем 21 февраля оккупанты снова ударили по жилым домам и улицам Херсона.
В результате обстрелов российскими войсками Херсона и области погибли пять человек, 21 - ранены.
Среди жертв люди, которые находились на остановке городского транспорта.
Также добавим, что с утра 22 февраля россияне нанесли ракетный удар по Харькову.
Кроме того, сообщалось, что оккупанты сменили тактику и новое наступление уже началось.
Кроме того, Politeka.net писала, что новый штурм обернулся для россиян катастрофой – враг разбит.