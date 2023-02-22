Так, жителей Херсонской общины просят не выходить на улицу без необходимости до конца недели, пишет Politeka.net.

«В период с 23 по 26 февраля прошу всех жителей Херсонской области соблюдать максимальную осторожность. Есть риск усиленных обстрелов наших общин. Уже почти ровно год враг "за три дня берет Киев", а отрываться на мирном населении за военное и политическое унижение для России – нормальная практика», – подчеркнул первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

Также он призвал жителей Херсонщины стараться на днях как можно меньше находиться на улицах.

"А также сделайте небольшой запас еды и питьевой воды", - добавил Соболевский.

Кроме того, с 23 по 26 февраля на территории Херсонского общества не будут работать все центры выдачи гуманитарной помощи ХМВА.

Выдача готовой пищи от Central Kitchen также приостановлена ​​в эти дни, сообщили в горсовете Херсона. На днях также будет приостановлена ​​выплата Красного Креста через отделение Укрпочты.

Тем временем в ГУР также предупредили о возможности массированного обстрела городов Украины в годовщину вторжения, "чтобы напомнить, как все началось".

Возможен ракетный удар 23-24 февраля.

«Мы готовы к любым подобным случаям", – сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, можно ожидать любого: ракетных ударов и еще каких-то провокационных действий.

Учитывая, что западное оружие в скором времени будет доставлено в Украину, а зима почти закончилась, Скибицкий подчеркнул, что следующие месяцы будут решающими.

Напомним, что днем ​​21 февраля оккупанты снова ударили по жилым домам и улицам Херсона.

В результате обстрелов российскими войсками Херсона и области погибли пять человек, 21 - ранены.

Среди жертв люди, которые находились на остановке городского транспорта.

Также добавим, что с утра 22 февраля россияне нанесли ракетный удар по Харькову.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты сменили тактику и новое наступление уже началось.

Кроме того, Politeka.net писала, что новый штурм обернулся для россиян катастрофой – враг разбит.