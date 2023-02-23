Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают власти Белгородской области.
Сообщается, что пилот самолета Су-25 выжил, поскольку вовремя катапультировался.
"Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела. Пилот Су-25 остался жив — за ним выслали борт санавиации", — говорится в сообщении.
Причины авиакатастрофы пока не сообщаются.
По другим данным, летчик погиб.
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В свою очередь военный аналитик Александрд Коваленко напомнил, что «Валуйский район находится на границе с Харьковской областью, в 20 км от Двуречного, которое оккупанты пытаются штурмовать».
В Сети также появились кадры с места катастрофы.
«Отрицательно взлетел»,
«Тяжелее воздуха»,
«К сожалению, этого списанного хлама у них очень много. Они его Вагнеру дарят, как валентинки, не считая. И те, в свою очередь, находят пенсионеров-пилотов, которые летают за награду…», «Отрицательно приземлился», "С 23 февраля!", - комментируют случившееся пользователи Сети.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты устроили в бунт и отказались идти в наступление.
Также сообщалось, что в войне в Украине наступил переломный момент.
Кроме того, Politeka.net писала, что путин готовит для Беларуси страшную судьбу.