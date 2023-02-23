Военные РФ продолжают штурм Угледара, 23 февраля в течение дня они атаковали украинские позиции 43 раза. В Бахмуте продолжаются уличные бои.

Подробности рассказал "Настоящему времени" украинский военный, ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В частности, военный рассказал, могут ли российские военные продвигаться около Бахмута и Угледара.

"С городами разная ситуация. По Угледару я прогнозирую, что если они не остановятся, то это будут только бесконечные потери, это будет односторонняя мясорубка. Дело в том, что в Угледаре им не удалось прорваться на расстояние уличных ближних боев. Они никак не могут пройти именно открытую местность, которая вокруг Угледара, и я надеюсь, что так и не пройдут. На ней их можно очень эффективно и хорошо встречать", - прогнозирует ветеран батальона "Айдар".

Что касается Бахмута, то там, по словам Евгения, ситуация другая.

"Там именно ближние контактные бои внутри городской застройки. То есть пехота на пехоту, вплоть до рукопашных. И я думаю, что там их продвижение пока еще продолжится. Пока они готовы нести такого масштаба потери, пока они готовы каждый день терять по батальону и бросать вместо него новый. Значит, будут медленно, по метрам проползать", - заявил Евгений Дикий.

Напомним, оккупанты устроили бунт и не соглашаются идти в наступление.

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