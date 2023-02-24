Напомним, в Херсоне вечером 23 февраля прорвало ТЭЦ. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал местный журналист Константин Рыженко.

Он также опубликовал соответствующее видео.

"У нас куча воды, труба льет. Короче, веселуха началась", — говорит он в коротком видео.

Рыженко также сообщил что спасатели получил приказ устанавливать палатки для обгрева людей.

«Сейчас ночью, в режиме светомаскировки, суету с палатками, световые пятна ночью враг может воспринять, как например, подготовку для нашего контрнаступления и открыть огонь по нашим спасателям», - высказывал свои опасения журналист, обращаясь к местным властям.

Позже он добавил, что оккупанты в боевой готовности, над городом много разведывательных дронов.

«По меньшей мере, на три района выехали ГСЧС для развертывания тепловых палаток и пока команды их завернуть не было», - рассказывал Рыженко.

Позже он сообщил, что и палатка для обогрева уже стоит, и «прилеты» в районе центра были.

О том, что в городе возникнут проблемы с отоплением на свокй странице в соцсетях также сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«В Херсоне из-за обстрелов сложилась критическая ситуация с отоплением.

Ситуация действительно трудная. Ночью ожидается мороз. Все службы будут круглосуточно работать над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели», - предупредил чиновник.

О ситуации в Херсоне также в своем видеообращении говорил президент Украины Владимир Зеленский:

«В течение вечера получаю подробные доклады о ситуации в Херсоне. Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов - более 40 тысяч человек!

Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будет восстановлена поставка тепла.

И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим".

Напомним, жителей Херсона и области предупредили об опасности, попросив сделать запасы еды и оставаться дома.

Кроме того, сообщалось, что оккупанты сменили тактику и новое наступление уже началось.

Кроме того, Politeka.net писала, что новый штурм обернулся для россиян катастрофой – враг разбит.