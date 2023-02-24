Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают аналитики разведки Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке напомнили, что Россия пыталась контролировать Украину на протяжении 2014-2021 годов путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

«24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство», - напомнили в разведке события февраля прошлого года.

К апрелю, отметили в разведке Минобороны Британии, россия осознала, что это не удалось, и сосредоточилась на расширении и формализации своего господства над Донбассом и югом. Прогресс при этом оказался медленным и «чрезвычайно дорогостоящим».

«В последние недели Россия, вероятно, снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на деградацию украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий», - говорят в разведке.

По словам представителей Минобороны Британии, руководство россии, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что ее преимущества в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину.

Добавим, что прямо сейчас в центре Киева проходит памятное мероприятие, посвященное году полномасштабной войны.

Среди присутствующих – президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников.

Ранее сообщалось, на каких направлениях враг сейчас сосредоточил свои основные усилия для наступления.

Кроме того, стали известны подробности прорыва ТЭЦ в результате обстрела.

Также Politeka.net писала, что оккупанты сменили тактику и новое наступление уже началось.