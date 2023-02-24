Нагадаємо, у Херсоні увечері 23 лютого прорвало ТЕЦ. Про це у себе у Telegram-каналі розповів місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Він також опублікував відповідне відео.

"У нас купа води, труба ллє. Коротше, веселуха почалася", - каже він у короткому відео.

Риженко також повідомив, що рятувальники отримали наказ встановлювати намети для обігріву людей.

«Зараз уночі, в режимі світломаскування, метушню з наметами, світлові плями вночі ворог може сприйняти, як, наприклад, підготовку для нашого контрнаступу і відкрити вогонь по нашим рятувальникам», - висловлював свої занепокоєння журналіст, звертаючись до місцевої влади.

Пізніше він додав, що окупанти в бойовій готовності, а над містом багато розвідувальних дронів.

«Щонайменше, в три райони виїхали ДСНС для розгортання теплових наметів і поки що команди їх згорнути не було», - розповідав Риженко.

Пізніше він повідомив, що і намет для обігріву вже стоїть, і прильоти в районі центру були.

Про те, що в місті виникнуть проблеми з опаленням на своїй сторінці в соцмережах, також повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У Херсоні через обстріл склалася критична ситуація з опаленням. Ситуація справді важка. Уночі очікується мороз. Усі служби цілодобово працюватимуть над усуненням наслідків, але раджу всім підготувати теплі речі та обігрівачі», - попередив чиновник.

Про ситуацію у Херсоні також у своєму відеозверненні говорив президент України Володимир Зеленський:

"Протягом вечора отримую докладні доповіді щодо ситуації у Херсоні. Там внаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей!

Ремонтні роботи будуть продовжуватися без перерви, доки не буде відновлено постачання тепла.

І ми відновимо! Що б ці російські терористи та ублюдки не робили, ми всі відновимо".

Нагадаємо, мешканців Херсона та області попередили про небезпеку, попросивши зробити запаси їжі та залишатися вдома.

Крім того, повідомлялося, що окупанти змінили тактику і новий наступ уже розпочався.

Крім того, Politeka.net писала, що новий штурм обернувся для росіян катастрофою – ворог розбитий.