На Кременском направлении Луганской области нацгвардейцы ликвидировали около сотни окупантов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 23 февраля оккупанты пытались наступать тремя ротами в районе Кременной.

Атака врага провалилась, украинские защитники ликвидировали около 70 окупантов. Число раненых еще устанавливается.

Между тем, в Белогоровке ситуация стабильная. На Сватовском направлении после недавней неудачной атаки оккупантов при поддержке тяжелой техники тоже более-менее спокойно.

Подчеркнем, что за год полномасштабной войны РФ против Украины украинские защитники ликвидировали около 147 тысяч оккупантов.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили около 970 захватчиков.

Тем временем стало известно, что россияне ведут обстрел в Донецкой области, под их прицелом, в частности, Часов Яр

Как сообщили в Офисе президента Украины, территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО «Град». Большинство прилетов было между городом и селом Калиновка.

Между тем, стало известно, что Австралия передаст Украине БПЛА $33 млн и введет новые санкции против России.

Об этом заявил премьер-министр Ричард Марлес

"Эта поддержка предоставит Вооруженным силам Украины возможность разведки, наблюдения и разведки на поле боя, поскольку они продолжают бороться с необоснованной агрессией России", - заявил Марлес в интервью ABC.

Напомним, оккупанты ведут наступление на пяти направлениях.

Также сообщалось, что Виталий Ким показал, какой его жизнь была до 24 февраля.

Кроме того, Politeka.net писала, что российские захватчики ударили по больнице и жилым домам.