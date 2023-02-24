Як передає Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА, черговою ціллю російьскої артилерії стала одна з міських лікарень Херсона.

«Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу», - повідомили в Херсонській ОВА.

Під час російської атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Додамо, що окупанти також не припиняють тероризувати Нікопольщину. За минулу ніч – 10 обстрілів.

З важкої артилерії агресор поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорiвськiй громадах.

Житлові будинки зруйновані, але, на щастя, обійшлося без жертв.

«У Нікополі пошкоджені 8 приватних будинків. Один з них загорівся - рятувальники помум'я вже приборкали. Понівечені й 5 господарських споруд. А ще - 2 магазини та кафе», - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, закликавши українців сьогодні і найближчими днями бути особливо обачними.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росія знов змінила свій підхід у війні - розпочався новий етап.

Крім того, стали відомі подробиці прориву ТЕЦ в Херсоні внаслідок обстрілу.

Також Politeka.net писала, на яких напрямках зараз ворог зосереджує свої зусилля для наступу.