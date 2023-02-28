Как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на МЧС, сообщение о пожаре на территории нефтебазы на улице Индустриальной в Туапсе поступило 28 февраля в 2:15.
Утверждается, что кнастоящему времени пожар полностью потушен, огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло, а при пожаре никто не пострадал.
Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники.
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В свою очередь, местные жители сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы.
«Было два взрыва с разницей где-то в 5 секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы, потому что не было никакой волны, от которой бы тряслись стёкла. Просто очень два сильных громких звука», - сообщила одна из жительниц Туапсе в соцсетях.
Другие же местные сообщают, что в результате взрывов стекла выбило на железнодорожном вокзале.
Отметим, в Туапсе находится нефтеперерабатывающий завод, который входит в состав нефтяной компании «Роснефть».
«Гойда или курят?», «Операция прометей», «Бавовна на НПЗ!», - комментируют пожар пользователи соцсетей.
Напомним, ранее были озвучены пять сценариев завершения войны в Украине.
Также сообщалось о сильном пожаре в Киеве - небо над городом стало черным.
Кроме того, Politeka.net писала, что в результате новых ударов россии по Украине погибли спасатели.