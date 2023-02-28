Как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на МЧС, сообщение о пожаре на территории нефтебазы на улице Индустриальной в Туапсе поступило 28 февраля в 2:15.

Утверждается, что кнастоящему времени пожар полностью потушен, огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло, а при пожаре никто не пострадал.

Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники.

В свою очередь, местные жители сообщают, что слышали звуки, похожие на взрывы.

«Было два взрыва с разницей где-то в 5 секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы, потому что не было никакой волны, от которой бы тряслись стёкла. Просто очень два сильных громких звука», - сообщила одна из жительниц Туапсе в соцсетях.

Другие же местные сообщают, что в результате взрывов стекла выбило на железнодорожном вокзале.

Отметим, в Туапсе находится нефтеперерабатывающий завод, который входит в состав нефтяной компании «Роснефть».

«Гойда или курят?», «Операция прометей», «Бавовна на НПЗ!», - комментируют пожар пользователи соцсетей.

Напомним, ранее были озвучены пять сценариев завершения войны в Украине.

Также сообщалось о сильном пожаре в Киеве - небо над городом стало черным.

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате новых ударов россии по Украине погибли спасатели.