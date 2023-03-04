Как пишет Politeka.net, сегодня, 4 марта, была объявлена воздушная тревога после 13:00 по местному времени. Сразу же после этого появилась информация о двух взрывах в Запорожье. После этого стало известно, что несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без света. Уже в своем телеграм-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак опубликовал кадры с места событий, показывая последствия обстрела.

"Россияне обстреляли с. Марьевка в Запорожском районе.

Были повреждены дома. К счастью, без жертв", - написал лаконично глава ОП.

Также информацию об обстреле подвердили в Запорожской областной государственной администрации. Отмечено, что ракету запустили из Крыма."Российские ракеты из украинского Крыма попали в одну из общин Запорожского района. Дорогой снаряд попал в центр маленькой деревни", - отметили в ОГА.

Стоит отметить, когда в прошлый раз россияне ударили по Запорожью,то ракета попала в жилой дом. Из-за этого обрушились несколько этажей пятиэтажного дома. К сожалению, без жертв не обошлось, ведь погибли 5 человек по информации на 2 марта.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Донецкую область. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной государственной гражданско-военной администрации Павел Кириленко.

Произошел обстрел на Донецкой направлении в Очеретинской общине, а также повреждены три дома в Тоненьком. К счастью, обошлось без жертв, как отметил глава региона, где идут боевые действия.