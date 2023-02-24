Оккупанты снова ударили по медицинским учреждениям Херсонской области.

Как передает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА, очередной целью российской артиллерии стала одна из городских больниц Херсона.

«Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделения, а также разрушено ограждение», - сообщили в Херсонской ОВА.

В ходе российской атаки в больнице находились медики и около 120 пациентов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, что оккупанты также не прекращают терроризировать Никопольщину. За минувшую ночь – 10 обстрелов.

Из тяжелой артиллерии агрессор бил по самому Никополю, Марганецкому, Мировскому и Красногригоревскому общинам.

Жилые дома разрушены, но, к счастью, обошлось без жертв.

«В Никополе повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся – спасатели огонь уже укротили. Изуродованы и 5 хозяйственных построек. А еще – 2 магазина и кафе», - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, призвав украинцев сегодня и в ближайшие дни быть особенно осмотрительными.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вновь изменила свой подход в войне - начался новый этап.

Кроме того, стали известны подробности прорыва ТЭЦ в Херсоне в результате обстрела.

Также Politeka.net писала, на каких направлениях сейчас враг сосредотачивает основные усилия для наступления.