Полиция Киевской области выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия на одной из заправок Бориспольской области.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на начальника полиции Киевской области, пожар начался после того, как загорелась цистерна с бензином.

По словам водителя грузовика, сегодня около 5 утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10000 литров горючего.

«Благодаря своевременной работе работников ГСЧС Киевской области удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции», - рассказал Небытов.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Добавим, что в апреле 2014-го года около девяти часов утра на трассе возле г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области взорвалась АЗС «БРСМ-Нафта». Тогда погибли шесть человек, еще 15 человек пострадали.

Напомним, пожар утром 16 марта начался около шести часов.

Пламя было такой силы, что его было видно издалека.

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Появились новые кадры с места.

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