Как пишет Politeka.net со ссылкой на начальника полиции Киевской области, пожар начался после того, как загорелась цистерна с бензином.
По словам водителя грузовика, сегодня около 5 утра он направлялся в Черкассы, остановился на АЗС, включил отопление, а через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В цистерне находилось 10000 литров горючего.
«Благодаря своевременной работе работников ГСЧС Киевской области удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции», - рассказал Небытов.
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На месте продолжают работать экстренные службы.
Добавим, что в апреле 2014-го года около девяти часов утра на трассе возле г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области взорвалась АЗС «БРСМ-Нафта». Тогда погибли шесть человек, еще 15 человек пострадали.
Напомним, пожар утром 16 марта начался около шести часов.
Пламя было такой силы, что его было видно издалека.
Также сообщалось о новом смертельном ДТП в Киеве. Жертвой автокатастрофы стал 27-летний водитель мотоцикла.
Появились новые кадры с места.
Очевидцы рассказывали, что тело парня в результате страшного удара отлетело на 30 метров.