На Київщині спалахнула велика пожежа.

Прямо зараз в Борисполі палає АЗС. Про це, як пише Politeka.net, повідомляють київські пабліки.

За словами очевидців, пожежа спалахнула близько шостої години ранку. На кадрах, що з’явилися в Мережі, можна побачити, що пожежа серйозна – вогонь і чорний дим видно здалеку.

На місце вже прибули пожежні рятувальники.

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Про причини НП і постраждалих поки невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про потужну пожежу на Подолі в Києві.

Там спалахнув склад лакофарбових матеріалів.

Також Politeka.net писала про страшну ДТП в Оболонському районі міста. Там загинув 27-річний мотоцикліст.

Удар був такої сили, що тіло хлопця пролетіло кілька десятків метрів.

Крім того, Politeka.net писала про аварію, яка сталася під Києвом - авто влетіло в людей.