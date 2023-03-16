На Київщині спалахнула велика пожежа.
Прямо зараз в Борисполі палає АЗС. Про це, як пише Politeka.net, повідомляють київські пабліки.
За словами очевидців, пожежа спалахнула близько шостої години ранку. На кадрах, що з’явилися в Мережі, можна побачити, що пожежа серйозна – вогонь і чорний дим видно здалеку.
На місце вже прибули пожежні рятувальники.
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Про причини НП і постраждалих поки невідомо.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про потужну пожежу на Подолі в Києві.
Там спалахнув склад лакофарбових матеріалів.
Також Politeka.net писала про страшну ДТП в Оболонському районі міста. Там загинув 27-річний мотоцикліст.
Удар був такої сили, що тіло хлопця пролетіло кілька десятків метрів.
Крім того, Politeka.net писала про аварію, яка сталася під Києвом - авто влетіло в людей.