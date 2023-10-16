Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что путину абсолютно все равно на россиян, которые зимой будут сидеть без света.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Уже беспилотники несколько раз попадали в российские подстанции, там где-то выключался свет. То есть ответ будет адекватным, со стороны Украины гораздо больше дронов может полететь по территории россии. Эти дроны спокойно будут уничтожать и большие, и маленькие подстанции», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, проблема россии в том, что у нее очень большая территория, на которой разбросано больше количество энергообъектов, и защитить их системами ПВО будет сложно. Но, как отметил Борис Тизенгаузен, кремлю абсолютно все равно, что россияне будут сидеть без света зимой.

«Задача у путина другая. Если б он ценил людей, то вряд ли бы он отправлял их бесславно погибать в Украину», - заявил Борис Тизенгаузен.

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