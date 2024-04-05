Российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что последние успешные атаки по аэродромах в разных областях россии будут достаточно болезненными для москвы.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, это не первая такого рода атака. И говорить о том, что нет регулярности такого рода атак и успешных, не приходится. Война, и мы видели в Елабуге, и в «Энгельс» прилетало, и в другие места. Но очень чувствительно, когда речь идет об аэродромах и самолетах, очень чувствительно», - подчеркивает Марк Фейгин.

Как он отмечает, это дорогая техника, повреждение ее – это уменьшение эффективности обстрелов территории Украины. Попутно он напоминает, какой всплеск эмоций в россии был из-за уничтожения А-50, это так. А что касается дальности украинских атак, то мы уже видели и на 1200 км, завод дронов в Елабуге, так что у Украины есть мощные средства.

«То есть речь идет об эффективности. Если такие беспилотные средства уже есть у Украины со столь серьезным наполнением технологическим, это свидетельство о том, что точно это все продолжится, эти удары и количественно, и по глубине существенно возрастут. Для москвы это болезненно. Кто бы что там не говорил, это очень болезненно», - рассуждает Марк Фейгин.

Попутно он вспоминает, что Салливан публично сказал о недопустимости ударов по российских НПЗ, видно, россияне американцев попросили, и они сказали, мол, показали москве, что сделали все возможное. Так что, констатирует эксперт, удары по НПЗ очень болезненны для москвы, как и по аэродромах.

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