Один из украинских защитников ответил критикам, которые не находятся на фронте критикам, относительно фортификаций.
«Предлагаю сделать так – берем людей, бросаем их в 1 км от границы или враждебных позиций, и пусть они с техникой и с лопатами строят там фортификации, о которых кричат с диванов. А мы делаем ставки как долго проживут под артой, КАБами и дронами», – предложил боец, ведущий свой телеграмм-канал «Бахмутский демон» .
Также защитник сообщил, как строятся фортификации:
«Открываю секрет – строят все от 5 км, а в общем от 10 км. Иначе все выжигалось и нечем было бы строить и лить бетон. Все, что поближе, в ручном строит пехота».
Добавим, ранее в Волчанской городской военной администрации заверили, что «фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто».
При этом в ГВА, на уточняющийся ранее вопрос до самого наступления российских сил, отметили, что «возможно, строительство не было таким плотным».
Сегодня из Харьковской области планируется эвакуация еще около 1600 местных жителей.
В Волчанске сейчас остается 200-300 человек. Также в Харьковской ОВА рассказали, что оккупанты в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ.
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