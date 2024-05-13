На фоне обострения ситуации в Харьковской области украинский защитник рассказал важный нюанс в построении фортификационных сооружений.

Один из украинских защитников ответил критикам, которые не находятся на фронте критикам, относительно фортификаций.

«Предлагаю сделать так – берем людей, бросаем их в 1 км от границы или враждебных позиций, и пусть они с техникой и с лопатами строят там фортификации, о которых кричат ​​с диванов. А мы делаем ставки как долго проживут под артой, КАБами и дронами», – предложил боец, ведущий свой телеграмм-канал «Бахмутский демон» .

Также защитник сообщил, как строятся фортификации:

«Открываю секрет – строят все от 5 км, а в общем от 10 км. Иначе все выжигалось и нечем было бы строить и лить бетон. Все, что поближе, в ручном строит пехота».

Добавим, ранее в Волчанской городской военной администрации заверили, что «фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто».

При этом в ГВА, на уточняющийся ранее вопрос до самого наступления российских сил, отметили, что «возможно, строительство не было таким плотным».

Сегодня из Харьковской области планируется эвакуация еще около 1600 местных жителей.

В Волчанске сейчас остается 200-300 человек. Также в Харьковской ОВА рассказали, что оккупанты в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ.

Последние новости Украины:

Раскрыты ближайшие планы россиян в Харьковской области и есть ли риск прорыва.

Новое наступление РФ – что происходит прямо сейчас.

Александр Мусиенко о ФАБ-1500: Россия пытается прокладывать себе путь для прорыва.