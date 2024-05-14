Взрыв прогремел в Харькове утром 14 мая. Местные власти предупредили жителей об опасности. Впоследствии стало известно, что прилет в Киевском районе города, где расположено множество многоэтажек.

«На данный момент – без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром избивали по Харькову специалисты выясняют», - говорится в сообщении мэра города Игоря Терехова.

Перед взрывом в Воздушных Силах ВС Украины предупредили, что зафиксирован вражеский КАБ в направлении Харькова.

Ранее российские оккупанты ударили по предприятию на Харьковщине ракетой.

По данным следствия, вооруженные силы России нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию, расположенному в поселке Коротич Харьковского района. Погиб 38-летний мужчина. Еще четверо мужчин в возрасте 29, 30, 39 и 73 лет получили ранения, они госпитализированы в больницу. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

По предварительным данным, российская армия ударила по Коротичу ракетой Х-59.

Также сообщалось, что в Харьковской области наступают более 30 тысяч оккупантов, но угрозы для Харькова нет

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в видео, опубликованном изданием Le Figaro. По словам украинского чиновника, россиян "очень много", но угрозы нападения оккупационных войск России на Харьков по состоянию на сегодняшний день нет.

Продолжаются тяжкие бои на севере Харьковщины.

ОБНОВЛЕНО

В 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет - острая реакция на стресс, оказана помощь на месте.

Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории.

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