Согласно сообщению местных СМИ, ЧП произошло в Волгоградской области.
Там якобы в результате атаки неизвестного беспилотника с рельсов сошли 9 вагонов грузового поезда, два из них, содержащие топливо, загорелись и подожгли траву.
По другим данным, один из вспыхнувших вагонов был с топливом, а другой с пиломатериалами. Предварительно одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Поезд сошел с рельсов в районе станции Котлубань.
Отметим, что в Котлубане размещена военная часть 57229/51.
Добавим, что огненное ЧП также произошло в российском Архангельске. Там на судне "Ломоносов" вспыхнул пожар.
Теплоход находился на ремонте, прежде чем на нем произошло возгорание площадью 936 квадратных метров.
Сообщалось, что задействованы десятки единиц техники и людей, чтобы локализовать пожар и не дать огню перекинуться на другие суда.
Ранее стало известно, что в оккупированном Сорокином (Краснодоне) взорвался склад с БК. И это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян в Луганской области на протяжении недели.
"Теперь у российских военных в этом районе есть ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях", - отмечал председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор.
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