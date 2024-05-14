Согласно сообщению местных СМИ, ЧП произошло в Волгоградской области.

Там якобы в результате атаки неизвестного беспилотника с рельсов сошли 9 вагонов грузового поезда, два из них, содержащие топливо, загорелись и подожгли траву.

По другим данным, один из вспыхнувших вагонов был с топливом, а другой с пиломатериалами. Предварительно одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Поезд сошел с рельсов в районе станции Котлубань.

Отметим, что в Котлубане размещена военная часть 57229/51.

Добавим, что огненное ЧП также произошло в российском Архангельске. Там на судне "Ломоносов" вспыхнул пожар.

Теплоход находился на ремонте, прежде чем на нем произошло возгорание площадью 936 квадратных метров.

Сообщалось, что задействованы десятки единиц техники и людей, чтобы локализовать пожар и не дать огню перекинуться на другие суда.

Ранее стало известно, что в оккупированном Сорокином (Краснодоне) взорвался склад с БК. И это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян в Луганской области на протяжении недели.

"Теперь у российских военных в этом районе есть ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях", - отмечал председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор.

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