Вибух прогримів у Харкові зранку 14 травня. Місцева влада попередила мешканців про небезпеку. Згодом стало відомо, що «приліт» у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.

«На зараз - без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують», - йдетсья у повідомленні мера міста Ігоря Терехова.

Перед вибухом у Повітряних Силах ЗС України попередили, що зафіксовано ворожий КАБ у напрямку Харкова.

Раніше російські окупанти вдарили по підприємству на Харківщині ракетою.

За даними слідства, збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільному підприємству, розташованому в селищі Коротич Харківського району. Загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 років отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Всі потерпілі — співробітники підприємства.

За попередніми даними, російська армія вдарила по Коротичу ракетою Х-59.

Також повідомлялося, що на Харківщині наступають понад 30 тисяч окупантів, але загрози для Харкова немає

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко у відео, опублікованому виданням Le Figaro. За словами українського чиновника, росіян "дуже багато", але загрози нападу окупаційних військ росії на Харків станом на сьогодні немає.

Тривають тяжкі бої на півночі Харківщини.

ОНОВЛЕНО

О 6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова. Унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років - гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.

Зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.

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